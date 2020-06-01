В Петербурге выявлено 364 новых случая коронавируса за сутки

Москва, 1 июня. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 364 новых случая коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

В Ленинградской области зафиксировано 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

Более девяти тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки. Они были зафиксированы в 84 регионах страны.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Об этом напоминает Infox.ru. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 во всем мире. В РФ были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения вируса, введен ряд ограничительных мер. Россиянам рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, носить перчатки и маски в местах массового скопления людей.

Власти регионов приняли решение закрыть фитнес-залы, бассейны, развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны. Школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение, а многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Сейчас региональные власти поэтапно снимают ограничения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Она пояснила, что процесс продолжается, он позитивный.