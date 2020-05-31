ФАН публикует видео столкновения байкера с иномаркой в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. В Петербурге на Васильевском острове байкер на полной скорости врезался в иномарку, вылетел из мотоцикла и выжил. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места происшествия.

По данным очевидцев, авария произошла в воскресенье около 20.40 в районе дома №51 8-й линии Васильевского острова. На кадрах, сделанных камерой наблюдения, отчетливо видно, как мотоциклист врезается в автомобиль, отлетает на несколько метров и падает на асфальт. По сообщениям свидетелей ДТП, мужчина выжил, серьезных травм не получил, однако байк восстановлению не подлежит.

Напомним, ранее в Москве также произошло ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась на улице Ясенева в районе дома №34. Очевидцы рассказали, что водитель службы такси совершал поворот в сторону магазина и в какой-то момент в него врезался мотоцикл. В результате удара водителя мотоцикла отбросило на несколько метров, мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой.