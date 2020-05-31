Беглов поздравил жителей Петербурга с Международным днем защиты детей

Санкт-Петербург, 31 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с наступающим Международным днем защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня.

В своем обращении Беглов напомнил, что впервые Международный день защиты детей отмечался в 1950 году. Это было сложное послевоенное время и мировое сообщество признало, что дети нуждаются в заботе не только со стороны родителей, но и государства. По словам губернатора, с тех пор эта задача не изменилась.

«Мы хотим видеть наших детей здоровыми и хорошо образованными, помогаем раскрыть их таланты, окружаем любовью, стремимся вырастить их самостоятельными и достойными людьми», — отметил он.

Беглов также подчеркнул, что забота о самых маленьких горожанах всегда была приоритетным направлением деятельности правительства Северной столицы. Он отметил, что в непростые времена борьбы с коронавирусной инфекцией были приняты беспрецедентные меры по оказанию помощи детям и семьям. Город выделяет средства на строительство новых школ и детских садов, а также оказывает всестороннюю поддержку подрастающему поколению.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы воспитать юных петербуржцев активными и целеустремленными, дать им востребованные в современном мире знания и навыки», — заявил Беглов.

Губернатор пожелал всем петербуржцам здоровья, оптимизма и благополучия.