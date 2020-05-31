Водитель иномарки погиб после столкновения с мусоровозом в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Водитель иномарки погиб в результате столкновения с мусоровозом в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы чрезвычайного происшествия, фото и видео последствий аварии были опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По имеющейся информации, ДТП случилось утром 31 мая в Петродворцовом районе Северной столицы примерно на 106-м километре внутреннего кольца КАД. Мусоровоз, за рулем которого находился 40-летний водитель, врезался в легковой автомобиль Volkswagen Passat. Отмечается, что иномарка двигалась задним ходом по правой полосе. Водитель проехал съезд и пытался вернуться с нарушением правил дорожного движения.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте от полученных травм. В настоящее время дорожная полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются подробные причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и фуры, передает РИАМО.