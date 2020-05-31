Спасатели предупредили об усилении ветра 31 мая в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Метеорологи предупредили петербуржцев об усилении ветра 31 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По словам синоптиков, скорость северо-западного ветра будет достигать 14 метров в секунду. Такие метеоусловия будут царить в Северной столице в течение дня. Горожанам рекомендуют оставаться дома, закрывать окна и ставить свои транспортные средства в гараж или подальше от деревьев.

В такую ветреную погоду лучше воздержаться от прогулок и остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций, если все-таки пришлось выйти на улицу. Жителям напомнили, что при возникновении любой ЧС необходимо звонить в службу спасения.

Синоптики отметили, что в Петербурге сегодня ожидается небольшая облачность, обойдется без осадков. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 18 градусов.

В Москве городские службы работают в усиленном режиме. Специалисты устраняют последствия сильных ливней на территории столицы, передает РИАМО.