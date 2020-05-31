Пьяного водителя могут пожизненно лишить прав за гонки по Петербургу

Санкт-Петербург, 31 мая. Полицейские задержали любителя быстрой езды в Петербурге. Автомобилист разогнал свое транспортное средство до 200 километров в час и снял все на видео. Об этом рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Видео гонок на городской автомагистрали было опубликовано в Сети. В правоохранительном ведомстве предположили, что автор ролика рассчитывал на то, что его личность будет невозможно установить. Однако полицейским удалось разыскать лихача, им оказался 22-летний уроженец Нальчика, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Информацию о нарушителе передали нарядам ГИБДД. Дорожная полиция задержала указанный автомобиль на проспекте Юрия Гагарина в Северной столице. Водитель был не пристегнут. По мнению инспекторов, юноша был еще и пьян, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование.

Если экспертиза покажет, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, то суд может принять решение от двух лет до пожененного лишения прав.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские устанавливают личности участников автогонок после того, как видео несанкционированного мероприятия было опубликовано в Сети, передает РИАМО.