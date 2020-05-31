Медики выявили за сутки 369 случаев коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Коронавирус за минувшие сутки выявили еще у 369 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Подчеркивается, что жертвами опасной инфекции за сутки стали 13 пациентов, 307 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

В сообщении также говорится, что новые случаи опасной инфекции были выявлены в Ленинградской области — 54 за прошедшие сутки, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что медики в Приморье выявили еще 52 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе выявили 1995 случаев COVID-19. Жертвами болезни за все время стали 19 человек, передает «Дейта».

За последние сутки в России выявлено 9268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4414 человек.