Как изменится жизнь Петербурга с 1 июня: ослабление коронавируса вернет деньги пенсионерам

Санкт-Петербург готов приступить к первому этапу снятия ограничений, связанных с пандемией, вызванной коронавирусом. Руководство города заявляет, что, хотя ситуация по COVID-19 продолжает оставаться сложной, тем не менее, вирус ослабил свое действие, а значит — можно постепенно отказываться от карантинных мер.

Что изменится в жизни петербуржцев с 1 июня

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о внесении изменений в постановление №121, в котором прописаны ограничения, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в городе. Режим ограничений продлен до 14 июня, но часть положений постановления смягчена.

— Ношение защитных масок и одноразовых перчаток на улицах будет носить рекомендательный характер. В транспорте, на остановках, в магазинах и других общественных местах ношение масок и перчаток по-прежнему будет обязательным. Для нарушителей предусмотрен штраф в четыре тысячи рублей; — Соблюдение режима самоизоляции лицами от 65 лет и старше также будет носить рекомендательный характер; — Начнут работать нотариальные и юридические конторы, прием будет осуществляться по предварительной записи; — Разрешено свободное посещение кладбищ при условии, что посетители будут в защитных масках и перчатках; — Льготные категории граждан, в первую очередь пенсионеры, снова смогут ездить в городском и пригородном транспорте, не тратя лишних денег. Так, пенсионеры смогут оформлять проездные билеты на городской транспорт за 624 рубля, им также вернут бесплатный проезд в пригородных электричках. Заблокированные в конце марта деньги на льготных проездных документах с 1 июня станут снова доступны.

При этом жарить шашлыки как в городе, так и в пригородной зоне по-прежнему запрещено: до 14 июня продлен противопожарный режим, запрещающий разводить огонь в лесах и парках.

Что изменится после 14 июня

Возможно, противопожарные ограничения будут сняты с 15 июня.

Если эпидемическая ситуация позволит, с середины месяца власти могут разрешить работу кафе с террасами, а также бассейнов, фитнес-центров, торговых центров и кинотеатров. Но загадывать пока рано, уже известно, что значительная часть ограничений сохранится как минимум до августа.

На 30 мая в Петербурге за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 365 жителей. Всего в городе 15 580 больных с подтвержденным диагнозом. В России зафиксировано 396 575 заболевших, из них 8 952 — за последние сутки. Скончались 4 555 человек.

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило шесть миллионов. От пандемии умерли 366 295 человек.