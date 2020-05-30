Беглов осмотрел перепрофилированную для пациентов с COVID-19 поликлинику №42

Санкт-Петербург, 30 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал, как поликлинику №42 перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом.

В медучреждении на улице Ленсовета организовали палаты для больных, реанимацию, поликлинику разделили на «красную» и «зеленую» зоны. Беглов лично осмотрел реанимацию на 12 коек, всего в поликлинике готово 240 коек.

Губернатор отметил, что, пока Петербург не вышел на плато, каждая койка на счету. Поэтому в ближайшее время будет оборудовано еще 500 коек во временном госпитале, который развернули в «Ленэкспо».

Беглов попросил горожан с пониманием отнестись к ограничительным мерам. Он подчеркнул, что сейчас еще не время расслабляться, важно соблюдать меры предосторожности и носить маски с перчатками.

В общей сложности в Петербурге организовали более 10 тысяч коек. В больницу поступают пациенты в среднем и тяжелом состоянии. Горожане, которые переносят болезнь в легкой форме, остаются дома. За ними наблюдают медики.

Ранее сообщалось, что ученые института «Вектор» разработали вакцину от коронавируса, которую можно просто закапать в нос. Препарат готовят к клиническим исследованиям.