Беглов заявил, что Петербург еще не вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург, 30 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что город пока не вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

Глава города посетил поликлинику в Московском районе и рассказал о ситуации с коронавирусом. По его словам, коечный фонд был увеличен в несколько раз. Сейчас число коек превышает 10 тысяч.

Петербуржцы должны носить средства индивидуально защиты (СИЗ) при выходе из дома, отметил Беглов. Он попросил горожан внимательно относиться к своему здоровью.

Врачи пока не берутся делать прогнозы, когда Петербург выйдет на плато. Эксперт Агаси Тавадян не исключил, что в СЗФО выход на плато будет долгим. А в московском регионе пик заболеваемости уже преодолели.

Борьба с коронавирусом требует больших финансовых затрат. Планируется, что во всех регионах РФ на эти цели будет потрачено около 500 млрд рублей.

В Минздраве РФ сообщили, что уже в июне начнется тестирование вакцины от коронавируса на людях. Доклинические исследования показали эффективность ряда препаратов.