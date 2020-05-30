В Роспотребнадзоре сообщили, какие магазины Петербурга откроются первыми

Санкт-Петербург, 30 мая. Первыми в Петербурге откроются магазины, где торговая площадь не превышает 400 кв. м, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве назвали и другие условия для открытия торговых точек. Для посетителей необходимо сделать отдельный вход с улицы.

В магазине могут находиться несколько человек при расчете: один покупатель на 4 кв. м. В Роспотребнадзоре напомнили, что на первом этапе снятия ограничений разрешат заниматься спортом на улице.

Совместные занятия рассчитаны на двух человек при соблюдении дистанции в пять метров. Более близкий контакт людей, которые не проживают в одной квартире, нежелательный.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов установил режим работы образовательных учреждений до 14 июня. Родителям разрешили не платить деньги за детский сад.

Роспотребнадзор направил письма с рекомендациями о профилактических мерах по коронавирусу в православных церквях и мечетях в адрес патриархата РПЦ и Духовного управления мусульман.

Представители религиозных учреждений назвали эти меры приемлемыми. Церкви и мечети начнут открывать в разных регионах страны с 1 июня в зависимости от эпидемиологической ситуации.