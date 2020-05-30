Четырехлетняя девочка дважды попала под колеса автомобилей в Петербурге, появилось видео

Санкт-Петербург, 30 мая. Девочка четырех лет попала под колеса двух иномарок вечером в пятницу на Биржевой площади в Петербурге.

Как сообщают «Невские новости», инцидент произошел около 22.20 напротив дома №1 на Биржевой площади.

По данным регионального управления ГИБДД, автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 29-летний водитель, сбил девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. После этого девочка, попала под колеса Toyota, за рулем которой находился водитель, 1969 года рождения.

Ребенок получил серьезные травмы, ее госпитализировали в городскую больницу. Сейчас дорожная полиция выясняет детали произошедшего.

Где в момент ДТП находились родители девочки, не уточняется.

Ранее в Петербурге смертельная авария произошла на трассе Пески — Подгорье. На 32-м километре автотрассы 17-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением. В результате авто вылетело в кювет, опрокинулось и врезалось в дерево. Подросток погиб на месте от полученных травм, а 30-летний пассажир иномарки был госпитализирован в тяжелом состоянии в одно из медучреждений Северной столицы.