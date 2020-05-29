Петербуржцам разрешили не платить за детский сад до 14 июня

Санкт-Петербург, 29 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о режиме работы образовательных учреждений до 14 июня.

В Северной столицы смягчают карантинные меры. С 1 июня в детских садах увеличат количество дежурных групп, в которых могут находиться не более 12 человек. Аналогичные группы рекомендовано организовать в частных детских садах.

Согласно постановлению, до середины июня обучение в техникумах будет проводиться в дистанционном формате. Школьникам и воспитанникам детских садов продолжат выдавать продуктовые наборы.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что в начале июня начнутся единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей. Деньги должны перечислить на 15 миллионов несовершеннолетних.

В ПФР утверждают, что обрабатывают заявки в течение пяти-восьми дней. По возможности этот срок сокращают.