Остановки трамваев в Петербурге уберут с проезжей части

Санкт-Петербург, 29 мая. Власти Петербурга планируют убрать остановки трамваев с проезжей части, сообщили в ГУП «Горэлектротранс».

Решение связано с обеспечением безопасности пассажиров. До реконструкции трасс и путей сделают специальную вертикальную разметку.

По словам замглавы предприятия Евгения Власова, в прошлом году из-за невнимательности водителей пострадали девять пассажиров трамвая и трое погибли. Благодаря комбинированной разметке водитель будут издалека замечать трамвайную остановку.

Петербургские власти хотят построить трамвайные остановки-платформы или отделить пути от проезжей части. Этот план уже включен в программу развития транспортной системы города, пишет издание «Петербургский дневник».