Сгоревшего в собственном доме солиста Bad Balance похоронили в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Известного музыканта Романа Алексеева и его мать Людмилу, которые погибли при пожаре в собственном доме, похоронили в Петербурге.

Cолист группы Bad Balance погиб 23 мая. В последнее время 43-летний музыкант переживал творческий кризис и почти не выходил из дома.

По словам соседей, Алексеев и его мать часто употребляли алкоголь. В их квартире неоднократно происходило возгорание, но на этот раз музыканта не удалось спасти.

Романа и его мать похоронили на кладбище «Красная горка». Проститься с Алексеевым пришли самые близкие. Похороны организовали на средства, собранные музыкантом Владиславом Валовым.

Роман Алексеев, известный как Купер, был голосом андерграунда Петербурга. Он выступал в составе Bad Balance и как сольный артист.

После смерти Алексеева поклонники опубликовали клип «Я вернусь» с нарезкой выступлений музыканта. Одним из самых успешных его альбомов считался «Йа», который называют классикой русского рэпа.

Фанаты Bad Balance отмечают, что Алексеев не намного пережил прежнего вокалиста группы. Михей, он же Сергей Крутиков, ушел из жизни в возрасте 31 года.