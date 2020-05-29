Мошенники в Петербурге обманули двух пенсионерок на 240 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 29 мая. Полиция задержала в Петербурге двух мошенников, обманувших пенсионеров на 240 тысяч рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Жительница Петербурга 1941 года рождения обратилась в полицию, заявив о мошенничестве. По словам женщины, в марте ей позвонил мужчина и представился Валерой. Она подумала, что это ее зять.

Мужчина попросил 150 тысяч рублей, добавив, что за деньгами подъедет его знакомый. Пенсионерка передала деньги мошеннику. 28 мая полиция задержала гражданина 1987 года рождения, он дал признался в совершении преступления.

Аналогичный инцидент произошел в январе этого года с пенсионеркой 1932 года рождения. Она лишилась 90 тысяч рублей. Накануне полиция задержала мужчину 1993 года рождения, который признался в мошенничестве. Он находится под стражей.