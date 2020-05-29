В Петербурге активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников банков

Санкт-Петербург, 29 мая. Мошенники, выдающие себя за сотрудников банков, активизировались в Петербурге. Жертвами злоумышленников стали уже несколько пенсионеров, сообщил источник Федерального агентства новостей.

27 мая в отделение полиции Центрального района обратился пенсионер 1950 года рождения. По словам мужчины, 27 апреля ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Сбербанка и сообщил, что кто-то якобы пытается похитить деньги с карты пенсионера. Петербуржец назвал мошеннику данные своей карты, а также код из SMS-сообщения, после чего с его счета списали около 100 тысяч рублей.

28 мая полицейские Приморского района получили обращение от пенсионерки 1953 года рождения. Женщина рассказала, что 6 апреля ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Сбербанка, и сообщил о «технических неполадках» в банке, из-за которых будто бы необходимо перевести деньги на другой счет. Пенсионерка раскрыла данные своих карт Сбербанка и «Альфа-банка», с ее счетов похитили около 50 тысяч рублей.

Еще одно обращение поступило 28 мая в полицию Выборгского района. На этот раз жертвой мошенников стала бухгалтер 1951 года рождения. Злоумышленник позвонил женщине 25 мая и, представившись сотрудником Сбербанка, сообщил, что с ее карты якобы пытались списать деньги. Выведав таким образом данные карты и коды доступа, злоумышленники списали со счета пострадавшей около 85 тысяч рублей.

Похожий случай произошел 28 мая с пенсионеркой 1955 года рождения, проживающей в Петроградском районе. Ей позвонила женщина, назвавшаяся сотрудницей Сбербанка, и сообщила, что пенсионерке нужно перевести деньги с карты, так как их якобы пытаются похитить. Пострадавшая через банкомат перечислила на названный ей номер карты 110 тысяч рублей.