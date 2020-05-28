В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня

Санкт-Петербург, 28 мая. Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что в городе прослеживается тенденция к замедлению распространения опасной коронавирусной инфекции.

«За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой», — сообщил Беглов.

Так, с 1 июля горожанам будут рекомендовать находиться на улице в защитных масках и перчатках, но данная мера теперь не будет обязательной. При этом подчеркивается, что ношение средств индивидуальной защиты останется обязательным в общественных местах и в транспорте. Также рекомендательный характер будет носить соблюдение режима самоизоляция для жителей старше 65 лет.

В сообщении отмечается, что свою работу возобновят нотариальные и юридические конторы. Кроме того, горожанам разрешат посещать кладбища при соблюдении определенных условий.