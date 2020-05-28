Бастрыкин и Беглов обсудили вопросы подготовки будущих следователей в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в телефонном разговоре обсудили вопросы подготовки следователей в кадетском корпусе города и ряд других вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин поблагодарил губернатора Петербурга за принципиальный подход к вопросам образования и воспитания молодежи. Он также отметил значимость оказанного содействия в обучении кадетов. По словам руководителя СК, работа в этом направлении помогает укреплять традиции и воспитывать достойных офицеров.

Александр Беглов отметил, что на сегодняшний день образовательная система Следственного комитета является очень востребованной. Он также подчеркнул, что ведомство вносит весомый вклад в сохранение исторической правды.

Бастрыкин поздравил градоначальника и всех петербуржцев с Днем города. Он отметил, что Северная столица, несмотря на пережитые трудности, в том числе блокаду, продолжает развиваться и сохраняет свое величие.