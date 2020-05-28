Петербуржцы не соблюдают режим ограничений в связи с пандемией коронавируса

Санкт-Петербург, 28 мая. Корреспондент Федерального агентства новостей, возвращаясь домой, запечатлел Свердловскую набережную, где активным отдыхом заняты петербуржцы. На полуторакилометровом отрезке пути вдоль реки мы насчитали более 200 гуляющих жителей города. К сожалению, никто из попавших в кадр не соблюдает перчаточно-масочный режим.

Напомним, что ограничительные меры в Петербурге продлены до 31 мая, введено обязательное ношение масок и перчаток, а за нарушение такого режима предусмотрена административная ответственность.