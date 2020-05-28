Беглов подписал постановление о создании Экологического совета в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о создании Экологического совета. Ведомство призвано обеспечить реализацию эффективной государственной политики в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Об этом говорится на официальном сайте администрации Северной столицы.

Членами совета стали специалисты в области охраны окружающей среды и общественники. Их основной задачей станет комплексный анализ и решение проблем городской экологии.

«Петербург традиционно уделяет особое внимание сохранению окружающей среды, улучшению ее качества и повышению экологической культуры», — заявил председатель комитета по природопользованию Денис Беляев.

Отмечается, что принятые Экологическим советом решения могут быть основанием для подготовки соответствующих правовых актов и поручений губернатора Северной столицы.