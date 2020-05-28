Детские лагеря отдыха могут открыться в Петербурге в июле

Санкт-Петербург, 28 мая. Детские лагеря могут открыться в июле в Петербурге. Обсуждать вопрос организации летнего отдыха детей и молодежи будут с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что если эпидемиологическая ситуация в городе улучшится, то летняя оздоровительная кампания может начаться и раньше. Однако для этого нужно будет проработать вопрос обеспечения безопасных условий для отдыха.

«Сейчас решается вопрос о возможности открытия лагерей и работе их по требованиям Роспотребнадзора. Когда будет принято решение, можно будет вновь получить или приобрести путевки», — объяснили представители городского комитета образования.

На сегодняшний день в городе выздоровели 4783 человека с коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев достигло 14 846. С 1 марта на опасную инфекцию обследовали 631 749 человек.