В Петербурге определили порядок проведения траурных церемоний

Санкт-Петербург, 28 мая. Погребение умерших людей с коронавирусом или подозрением на него будут проводить на специальных участках городских кладбищ в Петербурге. Губернатору города Александру Беглову и главному санитарному врачу Наталии Башкетовой удалось достичь договоренностей, которые снимают ряд ограничений на проведение траурных церемоний. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Для погребений будут выделены специальные участки городских кладбищ Новое Колпинское и Илики. Кроме того, родственникам разрешено проводить церемонии на участках в пределах оград родственных могил или семейных захоронениях на других кладбищах.

Все участники процессии должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию, а также требования, установленные для случаев при подозрении на опасную инфекцию.