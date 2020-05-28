Беглов выделил средства на закупку медоборудования для вирусологического центра

Санкт-Петербург, 28 мая. Новое оборудование для петербургского Вирусологического центра закупят на деньги из резервного фонда. Постановление о выделении средств подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В тексте постановления говорится о том, что на приобретение нового медицинского оборудования и расходных материалов для центра выделено более 170 тысяч рублей.

Вирусологический центр был создан на базе бактериологической лаборатории в городской больнице № 40. Медучреждение проводит исследования на коронавирусную инфекцию для жителей Курортного, Кронштадтского и Петродворцового районов Северной столицы.

Ранее губернатор города Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда средств для выплат медикам.