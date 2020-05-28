В Петербурге благоустроят территорию Бестужевского сквера

Санкт-Петербург, 28 мая. Власти Красногвардейского района планируют благоустроить территорию Бестужевского сквера в Петербурге. Об этом рассказал глава администрации района Евгений Разумишкин.

Разумишкин сообщил, что проект благоустройства будет разбит на две части. Первый участок, на котором планируется проводить работы, будет примыкать к институту Альбрехта, а второй к церкви, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Реализация первого этапа работ должна начаться уже в этом году. На данном этапе планируется обустроить новую площадку для людей с ограниченными возможностями. По словам Разумишкина, при проведении работ специалисты будут учитывать мнение представителей Центра имени Альбрехта.