Пять новых троллейбусов будут курсировать по одному из старейших маршрутов Петербурга

Санкт-Петербург, 28 мая. Пять новых троллейбусов прибыли ко Дню города в Петербург. Прибывшие машины являются частью большой партии из 142 троллейбусов, которые были закуплены городом в лизинг. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что новые машины будут обслуживаться в 6-м троллейбусном парке и работать на одном из старейших городских маршрутов — 31-м. Он соединяет север Петербурга с Петроградским районом. В ближайшее время по программе лизинга город получит еще 40 классических троллейбусов нового поколения.

Таким образом, всего в петербургский «Горэлектротранс» в 2020 году должны поступить 182 троллейбуса, а их общее количество в городе на Неве превысит 800 единиц.