В Петербурге на месте бомбоубежища в сквере Цоя появится бассейн

Санкт-Петербург, 28 мая. Бассейн хотят построить на месте бывшего бомбоубежища в сквере Виктора Цоя в Петербурге. Планируется, что его откроют уже в этом году. Об этом рассказал глава администрации Петроградского района Иван Громов.

Отмечается, что бункер потерял статус объекта гражданской обороны и был передан в управление спортивной школе «Радуга», передает «Петербургский дневник».

«Я думаю, что это будет уникальный для Петербурга объект», — заявил Громов.

Подчеркивается, что бассейн будет приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Что касается самого сквера, то работы по его благоустройству должны завершиться в этом году. Проект строительства пришлось скорректировать из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, там установят малую архитектурную форму, которая свяжет сквер с фигурой Виктора Цоя, но это будет не памятник ему.