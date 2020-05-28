Медики выявили еще 383 случая коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Коронавирус выявили за сутки еще у 383 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новые случаи инфицирования также были отмечены в Ленинградской области — 51 за прошедшие сутки. В Северной столице жертвами инфекции стали девять человек, 325 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений. В Ленобласти за стуки поправились 108 человек.

Всего за минувшие сутки в РФ выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах страны. Отмечается, что у 42,5% новых пациентов не было никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 174 человека, 8785 выздоровели.

Ранее сообщалось, что из общего числа жителей Приморского края с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели почти 48%, передает «Дейта».