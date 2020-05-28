Мошенник продал пенсионерке назальный спрей за 22 тысячи рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Полицейские задержали мошенника, который похитил 22 тысячи рублей у пенсионерки в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожилая женщина обратилась с заявлением в полицию 26 мая. Она рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина ввел ее в заблуждение, после чего она передала ему 22 тысячи рублей в качестве оплаты за назальный спрей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника уже на следующий день. Им оказался мужчина 1979 года рождения. При обыске у него была обнаружена указанная пенсионеркой сумма. В данный момент преступник находится в изоляторе временного следствия.