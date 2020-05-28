Уголовное дело возбудили за обналичивание более 100 миллионов рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Группа неустановленных лиц за вознаграждение провела операцию по обналичиванию более 100 миллионов рублей в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, преступная группа действовала по предварительному сговору и не имела регистрации или специального разрешения на проведение подобных финансовых операций. Злоумышленники обналичивали средства, которые поступали от различных юридических лиц на расчетные счета: ООО «Ай Ти Технология» и ПАО «Промсвязь банк».

Почти за семь лет преступникам удалось перевести безналичным путем денежные средства на сумму не менее 107 миллионов рублей. После этого деньги за вычетом заранее оговоренного вознаграждения передавались клиентам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.