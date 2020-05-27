В Петербурге нашли тела трех человек на месте пожара

Санкт-Петербург, 27 мая. Тела трех человек были найдены на месте пожара в Петербурге. Возгорание произошло в гараже не проспекте Космонавтов. Об этом рассказали в городском главке МЧС.

«Есть вероятность, что смерть могла наступить не из-за пожара», — заявил представитель ведомства.

В сообщении отмечается, что пожар вспыхнул в среду днем. В результате чрезвычайного происшествия сгорел неэксплуатируемый гараж размерами 3 на 6 метров. Кроме того, пламя частично задело такой же гараж, расположенный рядом. В тушении огня были задействованы девять спасателей. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.

В обстоятельствах гибели людей и причинах возгорания будут разбираться правоохранительные органы.