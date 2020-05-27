Добровольцы присылают анкеты на участие в тестировании вакцины от COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Более 1600 добровольцев подали анкеты на участие в тестировании вакцины против коронавируса в Петербурге. Набор добровольцев проводит ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава РФ. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, в середине июня из министерства здравоохранения поступит протокол исследований, из которого станет понятно, какое конкретно количество добровольцев будет необходимо для испытаний. Медики говорят, что в эти же сроки и начнутся исследования.

Отмечается, что стандартный срок для выработки новой вакцины составляет 90 дней, но на этот раз, учитывая сложность ситуации, он будет короче. Перед началом исследований все кандидаты пройдут медобследование, по результатам которого будет принято решение о возможности участия добровольца в испытаниях вакцины.

По словам врачей, они приятно удивлены тем, что большая часть анкет была прислана людьми старше 65 лет. Они не смогут принять участие в тестах, но их гражданская позиция приятно удивляет специалистов.