Момент ДТП с участием двух иномарок в Петербурге попал на видео

Санкт-Петербург, 27 мая. Две легковушки столкнулись на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Алтайской улицы в Петербурге. Об этом с места аварии передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в Московском районе Северной столицы. Момент столкновения двух автомобилей попал на видео. На кадрах видно, что одна из машин протаранила другую на большой скорости.

Федеральное агентство новостей публикует видео ДТП на углу Алтайской и Юрия Гагарина в Петербурге.

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит установить подробные причины и обстоятельства случившегося.