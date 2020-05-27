Матвиенко и Беглов возложили цветы к Медному всаднику в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Александр Беглов возложили цветы к памятнику основателю Северной столицы Петру I. 27 мая Петербургу исполнилось 317 лет.

Отмечается, что в этом году пришлось оказаться от привычного формата празднования Дня города из-за пандемии коронавирусной инфекции. Посвященные дню рождения Петербурга мероприятия проходят онлайн. В городе действует ряд ограничительных мер, поэтому набережные Невы пустынны, а все участники торжественной церемонии пришли к памятнику в медицинских перчатках.

Первой к подножию Медного всадника возложила венок и букет из бордовых роз Валентина Матвиенко. Губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и полпред президента РФ Александр Гуцан принесли букеты из алых и белых роз, передает «Парламентская газета».

Напомним, что Петербург был основан Петром I 27 мая 1703 года как столица Российской империи. От масштабных гуляний и концертов мировых звезд в этом году пришлось отказаться. Стоит отметить, что отменен праздничный фейерверк, его заменит артиллерийской салют из 30 холостых залпов, который дадут вечером от стен Петропавловской крепости.