Пациентов с коронавирусом в бывшей поликлинике №42 начнут принимать с 1 июня в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Поликлинику №42 переоборудовали в инфекционную больницу для лечения людей с коронавирусом в Петербурге. Первых пациентов медучреждение примет 1 июня. Об этом рассказала главный врач городской больницы №20 Татьяна Суровцева.

Главврач заявила, что созданную специализированную клинику не будут переформатировать обратно после завершения пандемии коронавируса. По ее словам, специалисты переоборудовали четыре этажа под пациентов с опасной инфекцией.

«Каждый бывший кабинет превратили в отдельную боксированную палату с санузлом, а вместо бассейна на первом этаже под стеклянной прозрачной крышей, который так и не успели запустить после предыдущего ремонта, теперь будет мощная реанимация на два десятка коек», — пояснила Суровцева.

Она добавила, что горожане не останутся без поликлиники. Планируется, что медучреждение с кабинетами врачей общей практики появится рядом с больницей №20 на улице Ленсовета, передает «Петербургский дневник».

Отмечается, что работы по перепрофилированию здания поликлинического отделения № 42 начались в середине апреля. Решение об открытии новой инфекционной больницы было приятно, потому что город нуждался в дополнительных койках.

В переоборудованные кабинеты бывшей поликлиники подводят кислород, на этажах создаются специальные боксы, а само здание будет разделено на инфекционные блоки. В больнице есть свой томограф, УЗИ и много другого современного оборудования.