Автор закрашенной фрески с Бродским рассказал, как можно вернуть портрет писателя

Петербургская школа №189, администрация которой распорядилась закрасить портрет поэта Иосифа Бродского на своем заборе, может при желании вернуть изображение нобелевского лауреата. С таким предложением выступил автор фрески Олег Лукьянов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Страсти вокруг портрета Бродского не утихают уже несколько дней. «Урбан-фреска» — так называет свое творчество Лукьянов — появилась на заборе напротив дома Мурузи в канун 80-летия поэта, которое отмечалось 24 мая. Эту работу художник сделал из фотографии Иосифа Бродского, снятой в Венеции. На следующий день изображение закрасили, и это вызвало шквал негодования в Сети. Оказалось, что забор принадлежит школе №189. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на завхоза учебного заведения, которая, как сообщали СМИ, и отдала распоряжение закрасить портрет писателя.

Олег Лукьянов в комментарии ФАН назвал прикованное к скандалу внимание излишним. По его мнению, история сильно раздута.

«Сейчас я понимаю, что это излишнее внимание. Хотелось бы все-таки фреску вернуть на тот объект. Это не стена — это забор. Мне кажется, тут не нужно проводить очень много каких-то сумасшедших согласований. Единственное, что собственник этого забора — школа, оказывается. Ее руководство ушло в глухую оборону из-за вот этой раздутой, мне кажется, ситуации. Хотелось бы успокоиться, всех усадить за стол переговоров и попытаться договориться о возвращении Иосифа Александровича в Петербург», — сказал Олег Лукьянов в беседе с ФАН.

По его словам, школе грозил бы штраф за изображение Бродского на заборе только в том случае, если бы она не выполнила требование инспекции убрать рисунок. Однако на момент закраски портрета поэта такого требования не было.

«Они (школа. — Прим. ред.) очень сильно опередили события. Ночь изображение не продержалось — с утра уже закрасили. Можно было бы вполне безболезненно переждать неделю, когда все утрясется, все сделают фотографии, и это действительно был бы подарок к юбилею», — сказал Лукьянов.

Художник считает, что шумиха вокруг его фрески только вредит: пользователи Сети «захейтили» администрацию школы и ее завхоза. Несмотря на это, Лукьянов надеется на мирное разрешение скандала. Он считает, что школа при желании может вернуть портрет Бродского на свой забор.

«Мы сейчас идем [на переговоры со школой]. Не то что готовы к ним — пытаемся даже форсировать. Но школа из-за очень громких информационных событий не выходит на контакт. Наверное, им очень тяжело дается эта излишняя шумиха информационная. <…> Я вижу выход из ситуации простой и элегантный: если школа самостоятельно проявит инициативу — в силах ее администрации быть инициатором возвращения Бродского. Тем более, у них внутри есть портрет Иосифа Бродского. Почему бы еще и снаружи его не согласовать?» — сказал Олег Лукьянов.

Сам скандал обнажил давно существующую в Петербурге проблему: в городе не принят официальный документ, который позволил бы уличных художникам узаконить свое творчество.