Беременная женщина с коронавирусом умерла в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Беременная женщина, у которой выявили коронавирус, умерла в Петербурге, ребенка также не удалось спасти. Об этом рассказала главный врач роддома № 18 Галина Гриненко.

Специалист уточнила, что у части беременных после заражения COVID-19 разворачивается клиническая картина средней и тяжелой степени. При этом часть женщин в положении проходит как вирусоноситель, то есть бессимптомно.

«У этой женщины была яркая клиническая картина», — сказала она.

Как пишет ТАСС, причины смерти выясняет городская врачебная комиссия. Известно, что умершая пациентка была мигранткой, не состояла на учете и не была под наблюдением врачей в течение беременности.

Ранее президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов посоветовал россиянкам не планировать беременность во время эпидемии коронавируса. Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Елены Вторыгиной о том, что карантин можно использовать для улучшения демографической ситуации в стране.

Как уточнил специалист, сообщений о заразившихся среди беременных пока не поступало. Если в 2015 году, во время эпидемии гриппа, в зону риска входили беременные и дети, то сейчас от коронавируса страдают в первую очередь старики.

Серов объяснил, что плод, даже если и заразится от матери, не пострадает, поскольку дети, оставаясь носителями вируса, не болеют. Однако меры карантина могут подорвать здоровье матери и ребенка. Будущая мать не сможет часто бывать на свежем воздухе и будет испытывать стресс из-за отсутствия общения. Кроме того, не стоит забывать об ухудшении экономической ситуации, что также создает трудности при рождении ребенка.