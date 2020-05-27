Депутат Вострецов поздравил петербуржцев с Днем города

Санкт-Петербург, 27 мая. Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поздравил петербуржцев с праздником.

Парламентарий отметил красоту города и силу духа его жителей.

«Дорогие ленинградцы, петербуржцы, разрешите от всей души поздравить вас с нашим любимым праздником, с днем основания нашего города. Наши предки создали и оставили нам самый лучший город страны. Да и не только страны — один из лучших городов мира. Наши отцы и деды сохранили его для нас. За это им низкий поклон. И вечная память тем ленинградцам, блокадникам, которых сегодня с нами нет. Уверен, что и все трудности, созданные сейчас коронавирусом, мы тоже переживем. И все вместе сделаем наш город еще сильнее, краше, богаче и успешнее. Желаю всем крепкого здоровья и поздравляю с праздником!»