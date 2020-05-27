В Петербурге за сутки выявили еще 387 случаев коронавируса

Санкт-Петербург, 27 мая. Медики за минувшие сутки выявили коронавирусную инфекцию еще у 387 жителей Петербурга. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 14 463. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также новые случаи опасной инфекции были выявлены в Ленинградской области — 56 за истекшие 24 часа. Отмечается, что из медицинских учреждений Северной столицы за сутки были выписаны 714 человек, в Ленобласти опасное заболевание поборол 71 пациент. Жертвами опасной инфекции стали 158 человек.

Всего за минувшие сутки в РФ были выявлены 8338 новых случаев опасной коронавирусной инфекции. Скончался 161 пациент, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 11 079 человек.