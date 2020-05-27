В Петербурге установится теплая и безоблачная погода в День города

Санкт-Петербург, 27 мая. Петербуржцев ожидает теплая и солнечная погода 27 мая в День города. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик заявил, что антициклон принесет в Северную столицу малооблачную погоду без осадков. Столбики термометров будут фиксировать показания на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Воздух в городе прогреется до плюс 22 градусов, в Ленинградской области температура воздуха будет плюс 23 градуса. Скорость западного ветра в регионе будет достигать семи метров в секунду, передает «Петербургский дневник».

Отмечается, что атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.

Напомним, что 27 мая Петербург отмечает День города. Большинство мероприятий, посвященных 317-й годовщине со дня основания города, пройдут в режиме онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции.