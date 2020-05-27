Четырехлетняя девочка погибла, упав с пирса в Финский залив

Санкт-Петербург, 27 мая. Девочка четырех лет погибла в Ленобласти, упав с пирса в Финский залив во время прогулки с бабушкой, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в Сосновом Бору. По данным следователей, девочка гуляла по пирсу вместе с бабушкой и старшим братом. Бабушка ловила рыбу и отвлеклась. Вскоре она увидела, что девочки на пирсе нет. Ребенка обнаружили в воде.

Бабушка пыталась оказать реанимационные мероприятия и вызвала скорую. Однако прибывшие медики только констатировали смерть ребенка.

Следователи начали проверку по данному факту.

Ранее во вторник сообщалось, что пропавшего в Оренбургской области трехлетнего мальчика нашли погибшим. Инцидент произошел 25 мая, когда отец ребенка и еще один шестилетний мальчик рыбачили. Мужчина ненадолго оставил детей без присмотра, а когда вернулся, не нашел сына. К поискам подключились волонтеры и спасатели, полицейские. Водолазы нашли мальчика в реке только на следующий день.