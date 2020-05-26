Режиссер Герман объяснил, почему отменил съемки фильма в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Российский режиссер Алексей Герман-младший заявил, что съемки военного фильма «Воздух» пока невозможны.

Роспотребнадзор разрешил кинокомпаниям снимать фильмы в Петербурге при соблюдении профилактических мер. По словам Германа, его лента очень массовая, только в кадре будет до 20 артистов, а на съемочной площадке около сотни специалистов.

Именно поэтому рекомендацию Роспотребнадзора о присутствии до 50 человек на съемочной площадке соблюсти просто нереально, пишет «Петербургский дневник». Режиссер добавил, что так могут сниматься сериалы и небольшие проекты, но не историческая картина.

Кроме того, артисты гримируются перед съемками, а соблюдать дистанцию в 2 метра очень сложно. Соответственно, появляется необходимости увеличить число вагончиков для артистов, что делает производство дороже.

К тому же, большинство сцен в фильме Германа нужно снимать зимой, а сейчас не сезон. Придется отложить кинопроизводство, резюмировал он.