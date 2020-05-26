День города Санкт-Петербурга 2020: программа мероприятий, будет ли салют, работа метро

День города в Санкт-Петербурге в 2020 году, увы, пройдет исключительно в онлайн-режиме. Всему виной пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19. Поскольку заболеваемость в Петербурге еще достаточно высокая, руководство города приняло решение отменить все массовые мероприятия на улицах, площадях и набережных. Горожан попросили не нарушать режим самоизоляции даже ради дня рождения любимого города.

Кратко напомним историю создания Петербурга. В результате Северной войны 1700—1721 годов долина Невы была отвоевана у Швеции и вошла в состав Российской империи по Ништадтскому мирному договору. 27 мая (16 мая по старому стилю) 1703 года император Петр I заложил в устье Невы на Заячьем острове Петропавловскую крепость, первое сооружение будущей столицы. Это событие отмечается как День рождения Санкт-Петербурга.

Новому городу, а также крепости Кронштадт Петр I придавал важное стратегическое значение. Столица обеспечивала защиту границ России, кроме того, через Петербург пролегал водный путь в Западную Европу.

Программа мероприятий в День Санкт-Петербурга 2020

По традиции мероприятия, приуроченные к Дню Санкт-Петербурга, проходят не только 27 мая, но и в ближайшие к этой дате выходные. Так будет и на этот раз, но все события пройдут в онлайн-формате. Наблюдать за праздником можно будет в соцсетях, по городскому ТВ-каналу, а также на официальных интернет-ресурсах комитета по культуре.

Начнется праздник 27 мая в 11.00 с шоу барабанщиков «DrumПарад».

Затем по традиции в 12.00 о Дне рождения Северной столицы возвестит выстрел полуденной пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

К знаменитому шоу барабанщиков постепенно присоединятся музыканты из 15 стран. Шоу откроется выступлением Петровского оркестра барабанщиков и флейтистов, затем музыканты из Петербурга, Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Эстонии и Латвии исполнят свои номера онлайн. Вслед за этим музыканты объединятся для массового ударного флешмоба в Zoom.

Будут и другие выступления: балет, джаз, уличные театры, огненные шоу. Вечером 27 мая пройдет традиционный концерт «Классика на Дворцовой».

Театры покажут в режиме онлайн праздничные спектакли, будут транслироваться кинофильмы об истории города.

Обращаем особое внимание на программу, которую представит Молодежный театр. В 12.00 зрителей приглашают погрузиться в незабываемую атмосферу праздника в Измайловском саду. В 18.00 в социальных сетях театр представит запись театрализованной читки романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Подробнее с программой праздника можно ознакомиться на сайте Peterburg2.ru, выбрав себе мероприятия по душе.

Где смотреть

Трансляция, помимо соцсетей и интернет-ресурсов, будет доступна по ТВ — на городском канале «78». Она начнется 27 мая в 11 утра и будет продолжаться весь день.

Будет ли салют

Увы, в этом году на День города знаменитого праздничного фейерверка, который известен далеко за пределами Петербурга, не будет. Это непростое решение власти приняли, чтобы не допустить скопления горожан на улицах и набережных.

Работа метро

Для того, чтобы у петербуржцев не было искушения нарушать режим самоизоляции, даже ради праздника и наступления знаменитых белых ночей работу метро продлевать не будут. 27 мая городская подземка, увы, будет работать по «карантинному» графику. Все станции закроются на вход ровно в 22 часа.