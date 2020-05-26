Суд Петербурга отклонил иск жительницы против ношения масок

Санкт-Петербург, 26 мая. Суд в Петербурге не удовлетворил иск Александры Матвеевой, который протестовала против ношения средств индивидуальной защиты.

Петербурженка пояснила, что ей не нравится носить перчатки, поскольку они доставляют дискомфорт. В ношении маски, по ее мнению, нет смысла, если люди не контактируют друг с другом.

Судья руководствовался рекомендациями Роспотребнадзора и отклонил иск. Напомним, что горожане обязаны носить маски и перчатки до конца месяца.

Пенсионерам, ветеранам и другим льготникам пообещали выплатить компенсацию в размере 800 рублей на покупку СИЗ.

По оценкам экспертов, Россия уже преодолела пик коронавируса, и вышла на плато. Ожидается снижение показателя заболеваемости.

Ученые готовятся к клиническим испытаниям препаратов против коронавируса. Специалисты института Минобороны заявили, что завершат исследования вакцины в конце июля. Эксперты считают, что на вакцинирование населения от коронавируса уйдет более полугода.