Роспотребнадзор разрешил съемки кино в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Сотрудники Роспотребнадзора в Петербурге разрешили киносъемки в городе при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавируса.

На съемочной площадке могут присутствовать не более 50 человек. Ежегодно в Северной столице снимают не менее 80 кинофильмов.

Среднее количество участников съемочной группы составляет до полусотни человек. Власти Петербурга получили заявки на съемки десяти фильмов, пишет издание «Петербургский дневник».

Заявку на проведение съемок, в том числе, подал режиссер Алексей Герман-младший. Он готовит ленту «Воздух» о событиях Великой отечественной войны.

Герман надеялся, что фильм выйдет в прокат к 75-летию Великой Победы, однако из-за коронавируса съемки пришлось отложить.

Эпидемия сильно ударила по отечественному кинопроизводству и прокатчикам. Россияне смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах. Российские компании не могут делать прогнозы, когда восстановится отрасль.

Зрителям важно знать, что поход в кино будет безопасным. В кинозалах предлагают рассаживать зрителей подальше друг от друга. Но пока разрешения на открытие кинотеатров нет.