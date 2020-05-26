Появилось видео с места обрушения четырех балконов жилого дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. В Петербурге на Кирочной улице с фасада многоэтажного дома обрушились четыре балкона. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 26 мая, рухнули балконы с 3-го по 6-й этажи. Место огорожено красной лентой, есть угроза падения бетонных плит.

Пострадавших при обрушении балконов нет. Здание включено в региональный список объектов культурного наследия. Дом был построен в 30-х годах прошлого века. Раньше там жили работники завода по производству каучука.

На опубликованных кадрах видно, что обломки кирпичной кладки лежат на асфальте. Сами балконы оказались на весу, но в любой момент могут упасть.

Рядом ходят любопытные прохожие, сотрудники правоохранительных органов просят горожан не заходить в опасную зону.

Аналогичный случай произошел осенью 2019 года в Иркутске, где обрушился балкон жилого дома. От падения кирпичей пострадали несколько автомобилей.