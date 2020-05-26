Вандалы пожарили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте

Кронштадт, 26 мая. Неизвестные в Кронштадте осквернили Вечный огонь на Якорной площади, пожарив там шашлыки, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая, рядом с памятником советским солдатам стояла иномарка Skoda. В автомобиле было несколько человек, которые принялись готовить пищу.

Правоохранители разыскивают хулиганов, ведется проверка по факту происшествия. В России неоднократно происходили подобные случаи.

Ранее сообщалось, что в Брянской области местный житель приготовил себе суп на Вечном огне. Мужчина кашеварил прямо в ведре.

Еще один инцидент произошел в Петербурге, где девушка потушила огонь в жерле памятника снегом. В Брянске студент записал видео, прыгая на скакалке возле памятника советским солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну. Россияне сочли его ролик актом неуважения к военной истории страны.