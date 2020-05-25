Воздушный шар с баннером «Зенита» пролетел над Петербургом

Санкт-Петербург, 25 мая. Фанаты петербургского «Зенита» устроили красочное шоу в честь 95-летия клуба. Над городом пролетел аэростат с поздравительным баннером.

Юбилейные мероприятия состоялись возле Петропавловской крепости. Воздушный шар взмыл в воздух с огромным баннером.

«Это в воздухе, это в лицах, это в людях, в мостах и в зданиях. Мы хотим, чтобы длилось вечно наше северное сияние», — говорится в ролике-поздравлении.

Фанаты нарисовали баннер со знаменем клуба. На полотно весом 500 кг ушло более 900 л краски.

Для болельщиков устроили пиротехническое шоу. В юбилей «Зенита» выстрелила пушка с Нарышкина бастиона и зажглись Ростральные огни, передает «Пятый канал».

«Зенит» — известный отечественный футбольный клуб, пятикратный чемпион страны. За сине-бело-голубых болеют актер Иван Краско, фигуристка Елизавета Туктамышева, актер Михаил Боярский, телеведущий Иван Ургант, юморист Дмитрий Хрусталев и многие другие известные россияне.

Ранее сообщалось, что звезда «Зенита» Артем Дзюба призвал болельщиков внимательно относиться к своему здоровью. Он посоветовал чаще мыть руки и не унывать.