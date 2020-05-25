Автор граффити с Бродским отреагировал на уничтожение фрески

Санкт-Петербург, 25 мая. Рабочие закрасили портрет поэта Иосифа Бродского в доме Мурузи в Петербурге. Художник Олег Лукьянов рассказал об истории символичной фрески.

Граффити было приурочено к 80-летию со дня рождения Бродского. Идея состояла в том, чтобы «вернуть» поэта в его родной город.

«Достаточно символично, что он появился напротив своих полутора комнат и смотрел на свой балкон», — автор граффити, его слова приводит «Пятый канал».

Портрет Бродского рисовался очень легко, добавил Лукьянов. Он признался, что хотел бы сделать некоторые уголки Петербурга гораздо красивее.

Однако художник не удивился, что его работу закрасили. Это не первый случай, когда коммунальщики или другие службы приводят стены «в порядок».

Но ему не понравилось, что рисунок заштукатурили толстым слоем. Словно самого Бродского «закатали в саркофаг». В творческом сообществе Петербурга уверены, что нужно постараться найти компромисс между художниками и коммунальщиками.

Один из самых известных поэтов Петербурга скончался 1996 году в возрасте 56 лет. Бродского похоронили в Нью-Йорке. Его стихотворение «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» во время эпидемии коронавируса получило новые смыслы.