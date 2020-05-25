Музей артиллерии в Петербурге пополнился новыми экспонатами

Санкт-Петербург, 25 мая. Военно-исторический музей артиллерии и войск связи Минобороны РФ в Петербурге пополнился новыми экспонатами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Военнослужащие инженерно-саперных войск Западного военного округа (ЗВО) передали музею на вечное хранение восстановленные образцы специальной боевой техники.

Специалисты доставили в музей несколько звеньев понтонных переправ, установку для разминирования и одну из самых надежных армейских машин 60-х и 70-х годов — КРАЗ. В течение месяца военные передадут музею почти 30 единиц техники.

Военно-исторический музей был основан в 1703 году Петром I, приказавшим собирать пушки и ядра. Сейчас в музее можно увидеть более 850 экспонатов. Экспозиция охватывает исторический период от XV века до наших дней.